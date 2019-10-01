الديهي: هناك محاولة جادة من الدولة لإعادة هيكلة الدعم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووجه بملاحقة العناصر الإرهابية وتكثيف الرقابة التموينية لمحاربة الغلاء، والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية.



وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس تهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والحفاظ على حياة كريمة للمواطنين.



وأوضح أنه استجابة لطمأنه الرئيس السيسي للمواطنين بمتابعة تنقية البطاقات بنفسه، تم إعادة نحو 1.8 مليون مواطن على البطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص تظلمه، مع استمرار تلقي تظلمات المواطنين، مع تطبيق إجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع.



وعلق "الديهي": "هو إيه اللي بيحصل، هناك محاولة جادة من الدولة لتقنين وإعادة هيكلة الدعم".



وتابع: "دا جبر خواطر وتصحيح وإلتفاته حقيقية للمواطنين في ظل قطار الإصلاح الذي يجري سريعًا".

