كورتوا يزيد أوجاع ريال مدريد أمام كلوب بروج

تعرض فريق ريال مدريد لوعكة جديدة خلال مواجهة كلوب بروج، الجارية الآن على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واضطر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، في إجراء تغيير طارئ بسحب حارسه تيبو كورتوا، بسبب الإصابة ليدفع بألفونسو أريولا بدلًا منه ليكمل اللقاء.



ويتأخر ريال مدريد في ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف أمام كلوب بروج، سجلهما إيمانويل دينيس بونافونتور.