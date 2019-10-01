وزير المالية يوجه بتعزيز التعاون مع الجمارك

وجَّه وزير المالية، بإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك، وشركات القطاع الخاص الملتزمة من خلال تعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك الذى يتضمن عدة تيسيرات تُسهم فى خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة والمُصَّدرة.



وذلك عبر الإفراج بالمسار الأخضر للشحنات الواردة، ومنح ميزة «أولوية الدور» في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى التيسيرات المقررة من الجهات الرقابية التى تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك بما يُساعد على تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو المستدام، وتسهيل حركة التجارة الدولية.