استهداف 29 ألف فى حملة "بلدي أمانة" ببني سويف (صور)

واصل المجلس القومى للمراة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي حملة طرق الأبواب والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة".



وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس للمرأة ببنى سويف، إن الحملة استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



وأوضحت نرمين فى تصريحات صحفية أن الحملة نجحت في الوصول إلى 29 ألف و298 مستهدف من بينهم 17 ألف و213 سيدة، و12 ألف و85 رجلا وذلك بقرى " حاجر بني سليمان والسعادنه وبنى سليمان الشرقية، وبياض العرب وسنور والزيتون والمنصوره وجزيرة أبو صالح وحي الديري والدهشوري وعزبه التحرير ونعيم ومنشاه طاهر ومنشاه كساب وننا ونزله خلف ونزله الشارقه وقله وقلها وسدمنت الجبل وعزبه فضل والجنيدي وذلك بمراكز بني سويف واهناسيا وناصر" بالمحافظة.



