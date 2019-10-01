تصعيد 4 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول للزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تصعيد ثلاثة لاعبين من فريق ناشئي النادي مواليد 2001 إلى الفريق الأول وهم المهاجمان أسامة فيصل وحسام أشرف والظهير الأيمن أحمد عيد.



كما قرر الجهاز الفني تصعيد حسين فيصل لاعب فريق الزمالك مواليد 1999 والذي يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب.



ويعد اللاعبون الأربعة ضمن مجموعة الناشئين المميزين بالقطاع، كما أنهم ضمن منتخب مصر للأعمار السنية الخاصة بهم.



من جهة أخرى، اجتمع أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك مع الصربي ميتشو على هامش تدريب الفريق الذي أقيم اليوم بملعب النادي، واطمأن المشرف العام على الكرة علي آخر استعدادات الفريق للقاء فريق مصر المقاصة بالدوري الممتاز والمقرر بعد غد الخميس ضمن الجولة الثانية، إضافة الى الأمور الخاصة بالفريق وذلك استعدادًا للفترة المقبلة.