الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يوفر 60 مليون وظيفة جديدة في 2022

أكدت جولستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى، إنه بحلول 2022 سيتم خلق 60 مليون وظيفة جديدة، قائلة:"يجب علينا الأخذ بالإعتبار التغييرات التي قد تحدثها تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في طبيعة اختيار الوظائف".



وأشارت أنه بدخول الذكاء الإصطناعي، سيتم العمل على تحسين وتطوير مهارات العاملين لمواكبة التنقل من وظيفة لأخرى، وهو ما يصعب إستمراره، ويساهم بالتالي في تغير النظام الإقتصادي العالمي.



وقالت أن آليات نجاح بناء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدأ من تثقيف العامة عن الخدمات المتوقع للذكاء الإصطناعي أن يقدمها، ويتحقق ذلك من خلال المنظومة التعليمية، بتعليم الطلبة عن تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، وإمداد الخبراء باللازم من المعلومات والآليات لبناء هذا النظام.



جاء ذلك خلال المؤتمرها الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان "الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل"، لمناقشة الطفرة التكنولوجية وآثارها على إدارة الأصول الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.



حضر المؤتمر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعد من قيادات قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع البنكي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات البريطانية الكبرى العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية.



استضاف المؤتمر جلستين عامتين لمناقشة تشريعات ولوائح الأصول الرقمية، وتطوير قواعد البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منه في إدارة الأصول الرقمية.



وقالت وزيرة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري،ان خطط التحول الرقمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز وتوسيع المهارات الرقميةمشيرة إلى سعي الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات تربط بين الجهات الحكومية المختلفة، لتسهيل تواصل وتبادل المعلومات عن طريق حفظها وتحويلها رقميًا.



وأكدت أنه تم بالفعل ربط 55 منظمة حكومية ببعضها، وتخطط الوزارة للوصول إلى 100 منظمة بحلول شهر يونيو 2020 مشيرة الي أنه تم ميكنة 245 من الخدمات الحكومية، ملحقة بدعم خدمة عملاء مدربة لمساعدة وتقديم الخدمة للمواطنين، في إطار تمكين التحويل الرقمي وتعزيز الوعي والثقة به. ذلك في خطوة للحد من حالات الفساد في المنشآت الحكومية، كما أكدت على حرص الحكومة على التواصل مع جميع القطاعات لتحقيق التحول الرقمي.



وقالت نحن الآن نعمل على ميكنة حساب أعداد المواليد والوفيات في جميع أنحاء مصر، مما يساعد على تحديث إحصائيات الكثافة السكانية بشكل مستمر، كما أنها بوصلة توجيه للحكومة في وضع خطط مستقبلية تراعي عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس والحضانات، وأعداد الموظفين في الدولة.



وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المعاملات البنكية يجب عليها التكيف والتعاون مع متطورات العصر السريعة، والإستفادة منها للحد الأقصى لتوفير أفضل تجربة ممكنة. تحدث أيضًا عن القيمة المستفادة من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير البيانات، مضيفًا أن خدمة عملاء بنك مصر أضافت خاصية المحادثة مع روبوت يجيب على استفسارات العملاء.



وأشار المغربي إلى التهديدات الممكنة التي قد تحدث نتيجة الاعتماد الكلي على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، وضرورة أخذها في الاعتبار، فقد تضمحل وظائف وينتهي وجودها، ونوه بأنه في المقابل يقوم يخلق الذكاء الاصطناعي وظائف أخرى أكثر قيمة وأعلى أداءًا. وقال "يجب علينا التركيز على معرفة وتمرين المواهب الموجودة ليكونوا مستعدين للتغير في السوق".



وناقشت جلسات المؤتمر كذلك وسائل تحسين المبيعات، والتفاعلات التسويقية وخدمة العملاء، وكذلك خلق نماذج توقعية عن تحركات السوق، معتدمة في ذلك على المعالجة الفورية للبيانات.