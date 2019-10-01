أليكس ساندرو يعود لصفوف اليوفى فى مواجهة ليفركوزن

أعلن ماوريسيو ساري مدرب اليوفنتوس الإيطالي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي بايرن ليفركوزن الألماني بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



تشكيل اليوفنتوس ضد ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تشيزني.



خط الدفاع: اليكس ساندرو_ دي ليخت_ بونوتشي _ كوادرادو.



خط الوسط: ماتويدى_ بيانيتش _ خضيرة_.



خط الهجوم: رونالدو هيجواين بيرنارديسكي.



وعلى جانب آخر أعلن بوس تشكيل بايرن ليفركوزن ضد اليوفنتوس بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.



خط الدفاع: ويندل، تاه، بيندر.



خط الوسط: هاي كافيرتز، ارانجونز، كريم ديميرباي، باومجار تلينجر.



خط الهجوم: لوكاس الاريو_ فولاند.



ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا:

يتواجد نادي اليوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب المجموعة بمجموعات دوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة عقب تعادل في أول جولة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما، بينما يتواجد بايرن ليفركوزن في المركز الأخير بدون نقاط عقب خسارته في الجولة الأولي بهدفين مقابل هدف أمام لوكوموتيف موسكو على أرضه وسط جماهيره.