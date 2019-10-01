حريق ضخم داخل السنترال السياحي في الغردقة

شب حريق ضخم بالسنترال السياحى في الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، دون معرفة الأسباب، وعلى الفور تم إخطار غرفة الحماية المدنية.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة، بلاغًا من أهالى منطقة السنترال السياحى بطريق الشيراتون، يفيد اشتعال النيران أعلى السنترال السياحى، وارتفاع الأدخنة والنيران.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.



