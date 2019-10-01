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الثقافة

"ترشيد استخدام المياه" بثقافة سوهاج

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، وعُقدت ندوة تثقيفية عن "ترشيد استخدام المياه والحفاظ على مياه النيل من التلوث" شارك فيها المهندسان محمد علي عبدالعزيز وأحمد حسانين مصطفى بمدرسة التمريض الثانوي بنات بسوهاج، تناولا خلالها تاريخ نهر النيل والدول التى يمر بها، كذلك أهمية النهر منذ الفراعنة وحتى الآن، موضحين أن أهمية الحفاظ على مياه النيل الآن ضرورية أكثر من أى وقت مضى، وأن الحفاظ على هذه المياه لا يكون بعدم تلوثها فقط وإنما بترشيد استخدامها، ولأنها تكلف الدولة الكثير من الأموال فى تنقيتها وجعلها صالحة للاستخدام الآدمى، كذلك تم تناول عدة طرق للترشيد ومنها استخدام ماكينات الرى الحديثة فى الزراعة وتركيب بعض القطع الموفرة على صنابير المياه والتى وفرتها الدولة مؤخرًا.

وأقام بيت ثقافة بنى جميل محاضرة بعنوان "البلدان السوهاجية" حاضرها طارق عباس فراج، تناول فيها بعض البلدان الواقعة بمحافظة سوهاج وتاريخها نشأتها، بالإضافة إلى أهم ما تتميز به كل منهم من حيث الموقع الجغرافى بالمحافظة أو المنتجات الزراعية أو الصناعية بها.

وناقش نادى أدب بيت ثقافة طما الأعمال الأدبية والشعرية لأعضاء النادى أدار النقاش عاصم موسى، إضافة إلى مناقشة كتاب "هيا نرسم ونلون للأطفال" لتنمية إبداعات الأطفال ومهارتهم، وذلك بمقر روضة الرحمة، بجانب محاضرة تثقيفية بعنوان "الثقافة وتنمية الوعى فى مواجهة الإرهاب"، حاضرها أحمد محمد عبدالعليم، الشاعر أحمد البدرى على، وعقد الاجتماع الأسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة المراغة بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد والمبدعين والموهوبين، وتناولوا خلال اللقاء آخر أعمالهم الشعرية والأدبية وقاموا بمناقشتها.

وأقيم عرض فيديو بروجكتور بقصر محمد عبدالحميد رضوان بدار السلام واللقاء الأسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة شطورة، وتكريم كوكبة من الشعراء والأدباء، وعقد مركز ثقافة الطفل بطهطا ندوة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي"، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا للدكتور أحمد رمشان، بجانب ندوة مكتبية لنادي الطفل لمناقشة كتاب "الفاتحة" تأليف سعد إسماعيل شلبي، بقصر ثقافة طهطا.

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