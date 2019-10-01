"الجازولية" تنظم موسمها الاعتكافى بأبوالحسن الشاذلى

افتتحت الطريقة الجازولية الصوفية، موسم الإعتكاف السنوي، بساحة أبوالحسن الشاذلى بحميثرة، بحضور عدد كبير من أتباعها ومريديها بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالمقر الجديد الذي دشنته الطريقة بجوار مسجد "أبوالحسن الشاذلى".



ويعتبر موسم الاعتكاف الذى تنظمه الطريقة الجازولية من أكبر المواسم الدينية التى تنظمها طريقة صوفية كل عام، حيث يتجمع الآف المريدين فى وادى حميثرة، وذلك للمشاركة فى طقوس الاعتكاف السنوية داخل مسجد القطب الصوفي، ثم المشاركة فى عدد من الحضرات والمجالس الدينية التى تقام بساحة وباحة المسجد.



وقال خالد الشناوى الباحث الصوفي، إن موسم الإعتكاف الجازولي، هو موسم ديني كبير، يشارك فيه عدد كبير من أتباع ومريدى الصوفية، ويكون الهدف الرئيسي منه هو تعريض النفس لأقصى درجات العبادة، وإبعادها بقدر الإمكان عن المعاصي والذنوب.



وتابع أن مريدى التصوف يعلمون جيدًا الغرض الرئيسى من الاعتكاف، فلذلك هم يهرولون من كل حدبًا وصوب، للمشاركة فى هذه الطقوس الصوفية المميزة، والمختلفة عن أي طقوس دينية أخرى.

