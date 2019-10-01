أساسيات الاتصال بالسعودية..يرصد حراك المجتمعات العربية

نشر دكتور أحمد أحمد عثمان، المدرس بقسم الإعلام بكيلة الآداب بجامعة المنصورة والمعار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، كتابا عن أساسيات الاتصال بعنوان: " مدخل إلى الاتصال"، وتتبلور أهمية هذا المؤلف العلمي في ظل ما شهدته المجتمعات العربية خلال السنوات الأخيرة من حراك وتغيرات كبيرة في كل المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساهمت هذه التغيرات بشكل واضح في تغيير طبيعة هذه المجتمعات، وفي شكل العلاقات بين أفراد كل مجتمع منها، وفي شكل علاقة كل مجتمع بالمجتمعات الأخري أيضا.



وقد واكب هذه التغيرات تطورا تكنولوجيا على مستوي العالم، كان له تأثيرا واضحا على شكل ومضمون الاتصال داخل المجتمعات، من خلال استحداث وسائل جديدة ومتطورة ومتنوعة، فالاتصال كظاهرة إنسانية له مضمون هادف، كما يحتاج إلى وسائل لنقل هذا المضمون، وهي ما يطلق عليها وسائل أو وسائط الاتصال، وإذا كانت هذه الوسائل قد تطورت بتطور الإنسان، فإن المحتوي والأفكار قد طرأ عليهم أيضا التطور بتطور الإنسان.



وفي هذا الإطار عبر الدكتور أحمد أحمد عثمان عن فخره الدائم بانتمائه لجامعة المنصورة، هذا الصرح العظيم الذي يشجع باستمرار التأليف العلمي، ويدعم عجلة البحث.