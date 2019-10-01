بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.. تطبيقه في 5 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه بعد النجاح الذي حققه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، الذي تم ترجمته في شكل أرقام تجاوزت النصف مليون مواطن تم تسجيلهم وعدد العمليات التي تخطت 6 آلاف عملية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كما تم إجراء عدد من الجراحات في محافظة بورسعيد للمرة الأولى، الأمر الذي كان دفعة قوية لتطبيق النظام في عدد من المحافظات، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي ووزيرة الصحة".



وتابع: "منظومة التأمين الشامل سيتم تطبيقها في خمس محافظات وهي السويس الإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، ويتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة ونسرع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات وعدد من المحافظات الأخرى تباعًا".

