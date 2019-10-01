وزير مالية الجزائر: نسعى للاقتراض من الخارج فى 2020

قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال اليوم، إن الجزائر تعتزم الاقتراض من الخارج العام القادم للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل مصاعب يواجهها عضو أوبك لتدبير مصادر تمويل.



وأبلغ الإذاعة الرسمية "العودة إلى الاقتراض الأجنبي ستقتصر على أغراض تمويل المشاريع الاستراتيجية".



وأضاف "لن نقترض إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدًا فيها".

