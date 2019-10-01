"القومي للمرأة" يناقش تعزيز فرص العمل اللائق للنساء

ينظم المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لللجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، ذلك يوم الخميس القادم.



يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع، والتي تراعي منظور النوع الاجتماعي، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتي تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلًا عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء.



يأتي ذلك بحضور "الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ويان ثيسلف سفير السويد في مصر، ومعز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، والدكتورة أمل حمد وزيرة شؤون المرأة، فلسطين، وسامر سلامة نائب وزير العمل، فلسطين والدكتورة سلمى النمس أمين عام المجلس القومي للمرأة، الأردن"، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.



جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.

