"الصحة": بناء عدد من المستشفيات وفقًا لتقارير قوائم الانتظار

قال أكرم محمد سامي معاون وزير الصحة للمعلومات، ومسئول تكنولوجيا المعلومات لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن هناك فريقا يحلل البيانات دائما يستطيع تحديد أكثر الأمراض المنتشرة في كل محافظة.



وأضاف معاون وزير الصحة، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامية سارة حازم: أن الاستحواذ الأكبر للحالات المرضية دائما للقاهرة الكبرى والدقهلية والشرقية، لافتا إلى أن هناك محافظات أقل نسبة لعدد السكان مثل جنوب وشمال سيناء.



وتابع: "عندما يكون هناك تكدس في عدد الحالات التابعة لمحافظة ما، يتم تحويلها إلى مستشفيات أخرى إما داخل المحافظة أو خارجها".



وتابع: "سيتم بناء عدد من المستشفيات بناء على تقارير قوائم الانتظار".

