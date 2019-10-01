عباس يعلن بدء البحث في إجراء انتخابات فلسطينية لأول مرة منذ 2006

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ البحث في إجراء انتخابات فلسطينية والاستعدادات لها.



وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله: "سنبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف".



ولم يحدد عباس طبيعة الانتخابات التي يستهدف إجرائها، علما بأنه أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي أنه سيعلن فور عودته إلى رام الله عن موعد لإجراء الانتخابات العامة.



وفي حينه دعا عباس الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.



وردت حركة حماس بإعلان استعدادها لإجراء انتخابات عامة شاملة "التي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني"، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.



ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على قطاع غزة وذلك بعد عام من إجراء أخر انتخابات برلمانية فازت الحركة بغالبية المقاعد فيها، وانتخب عباس في منصبه عام 2005 في أخر انتخابات رئاسية للفلسطينيين.