طلعت يوسف: أداء الاتحاد السكندري لم يكن مرضيا أمام الجونة رغم الفوز

أعرب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بحصد أول ثلاث نقاط له مع فريقه بالفوز على الجونة.



وفاز الاتحاد السكندري على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وقال: "بلا شك راضي تماما عن الثلاث نقاط ولكنني غير راضي عن الأداء بشكل كبير".



وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن حالة طرد اللاعب محمد أنور أربكت حساباتنا إلى جانب خروج أحمد نبيل مانجا للإصابة.



ويرى يوسف أن رزاق سيسه لم يؤدي مباراة جيدة، مؤكدا أنه استشعر في أداؤه حالة من عدم التركيز.