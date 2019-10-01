الحكومة المالية تدين الهجوم الإرهابي على قواتها في شمال البلاد

أدانت الحكومة المالية الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الثلاثاء، قاعدتين شمال البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.



وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية الوزير يحيي صانغاري -في بيان بثته الإذاعة المالية مساء اليوم- إن الحكومة المالية تدين العمل الإرهابي الذي أسفر عن "خسائر فادحة"، ونفى الانتهاء من التقييم الدقيق للهجوم الإرهابي.



وقال الوزير المالي إن حكومة بلاده تدين هذا الهجوم الإرهابي على القوات المسلحة وتحيي شجاعة وتصميم الجنود الشجعان الذين يقاتلون يوميًا من أجل حماية مواطني مالي وممتلكاتهم على كامل التراب الوطني.

