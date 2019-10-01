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اقتصاد

أبرز 9 نقاط في لقاء السيسي بوزير الاتصالات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:08 م
طارق عتمان
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات؛ لمتابعة آخر مستجدات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضمن اللقاء 9 نقاط مهمة نرصدها في السطور التالية.

1-متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية.

2-الإطلاع على آخر مستجدات إعداد الاستراتيجية القومية لمصر للذكاء الاصطناعي، والذي يعد أحد الصناعات العالمية المهمة، والتي تتعامل مع مختلف مجالات الحياة.

3-وجه الرئيس بضرورة استخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية؛ لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

4-الاطلاع على جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وآليات ادارة الحكومة الرقمية، والتي توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونيًا.

5- التعرف على آليات عمل دولاب الحكومة في العاصمة الإدارية، وتطبيق حلول وبرامج تسمح بتقيم ومراقبة الأداء الحكومي، وتوفير مراكز اتصال؛ لتقديم الخدمات الحكومية.

6-وجه الرئيس، بأهمية العمل على الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة في كافة روافد تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

7-التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيات الحديثة وتدريب المصريين عليها وأهمها في مجال الأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة؛ توفر أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري وحديث.

8-وجه الرئيس بضرورة توفير أحدث الخدمات للمواطنين، في إطار المنظومة الرقمية، المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر.

9-سرعة الانتهاء من مشروع الخدمات الحكومية الإلكترونية، والاهتمام بتعدد منافذ تقديم هذه الخدمات الرقمية؛ بما يلائم مختلف أطياف المواطنين، ويتناسب مع التنوع الجغرافي في مصر، وتسخير التطبيقات الرقمية الحديثة؛ لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

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