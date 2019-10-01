انتظام صرف معاشات أكتوبر فى يومها الأول

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم.



وأشارت الغرفة إلى انتظام عمليات صرف المعاشات، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم مليون 694 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و734 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الالية 661 ألف حالة بقيمة 711 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد 901 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار 576 مليون جنيع، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 232 ألف حالة صرف صرفت 447 مليون جنيه.

