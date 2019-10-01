"التموين" تؤكد عدم وقف صرف السلع التموينية لأي مواطن

قال أحمد كمال، مساعد زوير التموين، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم البت في التظلمات الخاصة ببطاقات التموين بأقصى سرعة.



وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، أنه لن يتم وقف البطاقات التموينية إلا بعد البت في التظلمات.



وأوضح أن البت في تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين سيكون في أسرع وقت، لافتا إلى أن باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين مفتوح حتى نهاية أكتوبر.



وتابع أنه لن يتم وقف صرف السلع التموينية لأي مواطن، مؤكدا إعادة مليون و800 ألف مواطن لبطاقات التموين.



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضًا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.



