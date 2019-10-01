مقتل 3 إرهابيين خططوا لهجمات في كينيا

قال مسؤول كبير إن الشرطة الكينية قتلت بالرصاص اليوم، ثلاثة رجال يشتبه في تخطيطهم لهجمات على مدينة مومباسا الساحلية قبيل احتفالات اليوم الوطني التي ستقام في المدينة هذا الشهر.



وقال بول ليتينج مدير التحقيقات الجنائية في المنطقة الساحلية إن المشتبه بهم قتلوا في مداهمة لمنزل في ضاحية ميجينجو مابيا في جنوب المدينة. واعتقلت السلطات سبعة آخرين.



وقال ليتينج في مؤتمر صحفي في مومباسا "كان المنزل مخبأ للتخطيط لهجمات وأنشطة إجرامية أخرى".



وأضاف أن السلطات صادرت أسلحة منها قنبلة يدوية و1700 طلقة ذخيرة وبندقية و15 مسدسا. وصادرت الشرطة كذلك سترتين واقيتين من الرصاص وملابس عسكرية وشرطية وأقنعة عسكرية وسكاكين.



وقال مصدران أمنيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن المشتبه بهم المقتولين كانوا على قائمة الترقب الكينية للإرهابيين وتجري ملاحقتهم منذ فترة.



وحذرت الشرطة الشهر الماضي من أن مقاتلين من حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال المجاور يخططون لشن هجمات على أهداف منها كنائس وجامعات ومستشفيات ومدارس في منطقة الساحل الكينية بهدف الضغط على كينيا لسحب قواتها من الصومال حيث يشاركون في قوة لحفظ

السلام.