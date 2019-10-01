الهلال يحرز هدفه الثالث في شباك السد بدوري أبطال آسيا

سجل نادي الهلال هدفه الثالث في مرمى نظيره السد خلال المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.



وصف هدف الهلال الثالث في مرمى السد، وسجل الهلال هدفه الثالث في مرمى السد في الدقيقة 60 عن طريق سالم الهجري لاعب السد بالخطأ في مرماه.



يذكر أن الهلال كان متأخر بهدف في بداية المباراة ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية حتى الآن.



تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا



حراسة المرمى: المعيوف



خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك.



خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو.



خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو.