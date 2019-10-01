مطر: المصريون بالخارج يقفون بالمرصاد للإخوان

أكد نصر مطر مسؤول الملف السياسي للمصريين في الخارج، إنهم يقفون بالمرصاد لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن الأحداث الأخيرة كشفت عن القيادات المختبئة في الخارج ومحاولاتهم الفاشلة.



وأضاف مطر في تصريح للدستور أن أبناء الجالية في الخارج عملوا على إفشال تلك المخططات ولم يستطع الإخوان تنظيم تظاهرات بأي دولة.

