أبو الغيط: تحرك عربي مرتقب في مجلس الأمن بعد انتهاء تحقيقات هجمات "أرامكو"

عرضت فضائة مداد نيوز السعودية، تقريرا، يسلط الضوء على تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، باحتمالية وجود تحرك عربي مرتقب في مجلس الأمن وكل المؤسسات المؤثرة، حال الكشف عن نتائج التحقيقات في هجوم أرامكو الإرهابي.

فبحسب حوار أجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط" كشف "أبو الغيط" عن ثقته التامة أن التحقيقات الجارية في الهجوم ستحدد بدقة المسؤول عنه، مع التأكيد على استخدام أسلحة إيرانية للقيام به.

وأشاد أبو الغيط بـ"الحكمة الشديدة" للقيادة السعودية في ردة الفعل، مشيرا إلى وجود استراتيجية عربية شاملة للتصدي للتدخلات الإيرانية وتضامن الأشقاء العرب مع المملكة العربية السعودية



