رئيس فلسطين يرحب بالمنتخب السعودي

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم، إنه سيبحث الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف.



وأضاف أبو مازن: "سنبحث في هذه الجلسة مواضيع عدة أولها النشاطات التي جرت بالأمم المتحدة وأخرى داخلية، تتعلق بنشاطاتنا هنا، سواء فيما يتعلق بعمل الأقاليم والانتخابات التي جرت فيها، وما يتعلق بالأمن الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بهذه الأيام وغيرها، إضافة إلى ذلك موضوع المشاكل القائمة بيننا وبين الإسرائيليين بما يتعلق بالأموال وغيرها".



ورحب رئيس فلسطين بالمنتخب السعودي الوطني الأول الذي سيلعب على أرض القدس لأول مرة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة يوم 15 أكتوبر الجاري.