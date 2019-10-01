رمضان عبد المعز: هذه الأمور تُغضب الله
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:46 م
رباب الأهوانيطباعة
قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك بعض الناس يريدون أن يحل عليهم غضب الله.
وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن من يخوضون في أعراض الناس، يجلبون غضب الله عليهم.
وأوضح الداعية الإسلامي، أن الله سبحان تعالى يكره أذى المؤمن.
وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن من يخوضون في أعراض الناس، يجلبون غضب الله عليهم.
وأوضح الداعية الإسلامي، أن الله سبحان تعالى يكره أذى المؤمن.