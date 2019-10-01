مباحث الجيزة تكثف تحرياتها لكشف غموض مذبحة أبو النمرس

تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات مذبحة أبو النمرس الأسرية، بعد مقتل ربة منزل وابنتها والشروع في قتل ابنها.



ويناقش فريق البحث تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث جيران الأسرة وأسرة الزوجة القتيلة حول مدى وجود خلافات لهم مع آخرين أو خلافات للزوجة مع زوجها في الفترة الأخيرة.



ويتولى فريق من ضباط مباحث الجيزة برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، رصد المشاهدات الأخيرة للأشخاص الذين ترددوا على المنزل قبل اكتشاف الجريمة فيما يتم استجواب زوج المجني عليها والد الطفلين لتحديد مدي وجود خلافات بينهما أو خلافات له مع آخرين.



كان أهالي مدينة أبو النمرس عثروا على ربة منزل وابنتها، مذبوحتين داخل منزلهما، بينما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتين لسيدة وابنتها، ونجلها الآخر مصابا، بقرية زاوية أبو مسلم بأبو النمرس، انتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل بإصابات خطيرة.



وأفادت التحريات الأولية بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ساقطا من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته إلا أنه لم يجبهم أحدا من المنزل، وأضافت التحريات أن الأهالي دخلوا إلى المنزل فعثروا على جثة الأم وابنتها غارقتين في دمائهما، وقد تم ذبحهما.



وتم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى وقد دخل في غيبوبة، بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

