نشأت الديهي: "الرئيس جبر بخاطرنا"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصدر هاشتاج "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس" موقع التغريدات الشهير "تويتر"، قائلًا: "مش عايز أقول جبر خواطر، ومش عايز أقول أنه تصحيح، ولكن هو التفاتة حقيقية، إحنا بنجري والإصلاح طويل وعميق، ومشاكل منطقة ملتهبة".



وأضاف "الديهي"، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN": "أكاد أشهد والله أعلم أن مفيش دقيقة بتضيع، كل الناس بتشتغل وفيه ناس بتلم وراك".



وتابع: "والله من قلبي ربنا يجبر بخاطر هذا الرجل من ساعة ما جبر بخاطرنا في 30 يونيو، من ساعة ما جبر بخاطرنا وأبى أن مصر تنحني، جبر بخاطرنا وبخاطر أبنائنا أصحاب القدرات الخاصة، جبر بخاطرنا في كل مناسبة للشهداء وأسر الشهداء، ولن يخيب الظن فيه، سواء المعلن أو غير المعلن، لن يستطيع أحد أن يوافيه جزاءه".

