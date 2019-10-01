السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم أونروا

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد المالكي في بيان للوزارة أن قرار لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي باستمرار تقديم الدعم للأونروا، يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية بحشد الدعم للشعب الفلسطيني.

وذكر أن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية لأونروا، يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية".

وبحسب البيان، أسقطت لجنة الموازنة مقترحا من الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث، وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.