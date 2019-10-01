10 مجموعات قصصية من 8 دول بالقائمة الطويلة لجائزة الملتقى بالكويت

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت اليوم الثلاثاء القائمة الطويلة لدورتها الرابعة وضمت 10 مجموعات قصصية من ثماني دول عربية.

وقالت الجائزة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية إنها تلقت هذا العام 209 مجموعات قصصية من مختلف الدول العربية انتقت منها المجموعات العشر.

وضمت القائمة الطويلة مجموعتين من مصر (قميص تكويه امرأتان) لأحمد الدريني و(مدن تأكل نفسها) لشريف صالح ومجموعتين أيضا من العراق (سواد) لسعد هادي و(كذلك) لبرهان المفتي.

كما ضمت (احتراق الرغيف) لوفاء الحربي من السعودية و(الأرض المشتعلة) لسحر ياسين ملص من الأردن و(الساعة الأخيرة) لسفيان رجب من تونس و(صدفة جارية) لنجوان بن شتوان من ليبيا و(صرخة مونش) لمحمود الرحبي من سلطنة عمان و(الطلبية سي345) لشيخة حسين حليوي من فلسطين.

وتتشكل لجنة تحكيم الجائزة هذا العام برئاسة المترجم الإسباني لويس ميجيل وعضوية الناقد المصري سعيد الوكيل والناقد المغربي عبد الرزاق المصباحي والناقد الأردني رامي أبو شهاب والقاصة الكويتية

باسمة العنزي.

وتمنح الجائزة التي تأست في 2015 أكبر قيمة مالية بمجال القصة القصيرة عربيا تبلغ 20 ألف دولار.

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة في الأول من نوفمبر بينما يقام حفل إعلان وتسليم الجائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر بمقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية.