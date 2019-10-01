"فايلر" يعلن قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كشف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، عن قائمة المارد الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها في استاد السلام في تمام الـ8 مساء الغد الأربعاء، فى الجولة الثانية لبطولة الدوري.



وتضم القائمة، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، على معلول.

خط الوسط: حمدى فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، حسام عاشور.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.