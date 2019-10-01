صوت الشعب: قرار الرئيس بشأن بطاقات التموين يعيد الحقوق لأصحابها

ثمن المستشار احمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة توجيه الحكومة لمراجعة وضم المستحقين للدعم والبالغين أكثر من مليون وخاصة بعد مراجعة تنقية بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما ينحاز للمواطن البسيط ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.



وقال البراوى في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن القرار سوف ينصف عددا كبيرا من الذين اضروا بسبب ببعض البيانات المغلوطة، مؤكدا أن مصر الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الأصعدة،واضعة في أولويتها المواطن البسيط وأنه لن تضيع حقوقه أبدا.



وأوضح رئيس حزب صوت الشعب أن المتابعة المستمرة من الرئيس بنفسه لإجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين، دليلا على حرصه على الفئات الأولى بالرعاية ومحدوى الدخل ووصول الدعم لمستحقي، وأنه لن يضار أحدا يستحق الدعم، إذ لاقى القرار ارتياح شعبي وفرحة عارمة من الفئات الأولى بالرعاية.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منهاأقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء.