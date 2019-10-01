رسميًا.. الأهلي يعلن قميصه الاحتياطي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، رسميا عن القميص الاحتياطي لفريق الكرة بالنادي، الذي سيظهر به في مباريات الموسم الجاري.



وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن شكل القميص الاحتياطي الجديد للفريق، حيث فضل النادي تغيير لون قميصه الاحتياطي من الأزرق إلى الأسود.



وكان الأهلي ظهر لأول مرة بقميصه الأساسي الجديد "الأحمر" في مباراته الماضية أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.