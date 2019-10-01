خروج 3 لاعبين إسبان من بطولة بكين للتنس

شهدت بطولة بكين الصينية للتنس اليوم الثلاثاء، خروج ثلاثة لاعبين إسبان من الدور الأول للبطولة هم فرناندو فيرداسكو وروبرتو باوتيستا وألبرت راموس.



وخسر فرناندو فيرداسكو اليوم امام الأرجنتيني دييجو شفارتزمان في الدور الأول من البطولة التي انسحب منها مواطنه روبرتو باوتيستا من أمام الأمريكي سام كويري.



وانسحب باوتيستا من المباراة حينما كان منافسه الامريكي متقدما 7-6 (7-2) و4-1، بينما خسر فيرداسكو امام منافسه الارجنتيني بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و3-6 و6-3 كما ودع ألبرت راموس البطولة من الدور الأول أيضا، بخسارته اليوم أمام الكندي فيلكس أوجيه أليازيم.