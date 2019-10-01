ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت (13 ألفًا و250 طن يوريا - 600 طن رمل - 1400 طن داي أمونيوم)، بينما شملت حركة الوارد من البضائع العامة (5521 طن حديد - 1232 طن سلك حديد - 600 طن قمح - 1069 طن خشب).‎



وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 566 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 215 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 721 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 129 ألفًا و925 طنا وفي مخازن القطاع الخاص بلغ 57 ألفًا و412 طنًا.



وأوضح أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2502 طن قمح، في حين غادر 531 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27 ألفًا و929 طن بضائع عامة منها 61 سيارة نقل محملة بـ3068 طن قمح.