الأنبا موسى يلتقي راعي كنيسة العذراء الفجالة

التقي الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، القس أنطونيوس فكري راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفجالة، وذلك مقر مقر أسقفية الشباب.



ويأتي ذلك في إطار حرص الأنبا موسى على التواصل مع رعاة الكنائس، لمتابعة الخدمات الروحية الشبابية بها.



احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في منتصف الشهر الماضي بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

