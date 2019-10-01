رئيس "طنطا": صفوف الفريق مكتملة أمام بيراميدز

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، أن فريق كرة القدم الأول بالنادي يواصل استعداداته الجادة للقاء نظيره بيراميدز والمقرر اقامته يوم الخميس المقبل علي ملعب طنطا ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.



وقال عريبي -في بيان اليوم الثلاثاء- "طالبت من عناصر الفريق مواصلة الانتصارات وأن يكونوا على قدر المسئولية خاصة وانهم يواجهوا فريق قوي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريق طنطا ستكون له مكانة في البطولة المحلية وسينافس على أحد المراكز المتقدمة.



وأضاف أن صفوف الفريق اكتملت بعد عودة ثلاثي الفريق المصابين وهم محمد ماجد ومصطفى أمين ومحمود كابونجا وخاصة أنهم يمثلون إضافة قوية، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين على مواصلة الانتصارات بعد الأداء القوي في بداية المشوار.