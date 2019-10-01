حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية "تكبير شفايف"

حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة تكشف من خلالها حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.



وعلقت حلا شيحة على الصورة برفقة خبيرة التجميل سالي رشيد قائلة: "سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر".



واعتقد البعض أن حلا شيحة أجرت بالفعل عملية لتكبير الشفاة، حيث سألتها إحدى متابعيها: "حلا إنتي عاملة فيلر في شفايفك؟".



ونفت "حلا" بقولها:"لا خالص والله مش عاملة ده ميك اب".



يذكر أن اخر آعمال حلا شيحة كان مسلسل "زلزال" الذى شارك فى بطولته محمد رمضان وماجد المصرى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

