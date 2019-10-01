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مصر

الصالون الثقافي بالعريش يكرم أحد أبطال أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
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أقام الصالون الثقافي الشهري بفرع ثقافة شمال سيناء بالعريش، احتفالية اليوم الثلاثاء كرم خلالها أحد أبطال حرب أكتوبر وبعض الرموز السيناوية نظرا لدورهم المتميز فى مجالات العمل العام بالمحافظة، إلى جانب تكريم عدد من تلاميذ المدارس الفائزين فى المسابقات الثقافية بمنحهم شهادات التقدير ودرع الصالون الثقافي.

وأكد جمال قويدر مدير قصر ثقافة العريش -خلال الإحتفالية التي أقيمت بمقر المجمع النموذجي للإعلام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعقدت تحت عنوان "يوم من أيام أكتوبر"- أن التكريم يهدف إلى استعادة روح أكتوبر وأمجاد انتصاراته الخالدة، إلى جانب استعادة أمجاد أبطال أكتوبر وتوضيح الدور الذى قام به أبناء مصر وأبناء سيناء، وكذلك إبراز دور المثقفين والمرأة والطلاب وبقية رموز المجتمع السيناوي في تحقيق النصر.

وأشار قويدر إلى أن الحفل شهد تكريم أحد أبناء سيناء وهو العميد فؤاد طبل والذى تحدث عن أجمل ذكرياته فى حرب أكتوبر، وما قام به هو وزملاؤه من بطولات أثناء الحرب حتى تحقق النصر، وكذلك تم تكريم بعض رموز العمل المجتمعى فى سيناء، ومنهم: فاطمة نصار رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر وعضو المجلس القومى للمرأة، وكذا الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش إلى جانب تكريم التلاميذ الفائزين فى مسابقة أجمل رسمة بقصر ثقافة العريش من مدارس، الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية، وأحمد عرابى الإبتدائية، وباحثة البادية الابتدائية.

ولفت إلى أن حفل التكريم - الذى حضره كل من، محمود حنفى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وإحسان داوود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من القيادات المحلية والشعراء والأدباء والمثقفين والشخصيات العامة السيناوية - تخللته عدة فقرات فنية وأغانى خاصة بالعبور وحرب أكتوبر، كما قام شعراء سيناء بإلقاء بعض القصائد الشعرية الوطنية التى تناولت تلك المناسبة الوطنية.

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