برشلونة يستغيث بثنائي فريقه في مباراة انترميلان

ركزت صحيفة الآس الإسبانية اليوم على الاستغاذه بثنائي برشلونة جريزمان وفرينكي دي يونج، قبل مواجهة إنتر ميلان الايطالي، غدًا الأربعاء، المقامه على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وسلطت الصحيفة الضوء على اولي مباراة للثنائي الجديد على ملعب الكامب نو خلال تقرير التي نشرته اليوم الثلاثاء أوضحت من خلاله أن البارسا يسعي لبذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة الميركاتو الصيفية الماضية، بالتعاقد مع لاعبين جيدين يستطيعون حمل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت ذكريات حزينة خلال السنوات الـ4 الماضية.



وأشارت إلى أن الثنائي جريزمان ودي يونج هما أبرز صفقات ميركاتو الصيف بالنسبة لبرشلونة الذي تعاقد معهم في محاولة جديدة لمساعدة ليونيل ميسي على جلب لقب دوري أبطال أوروبا مجددًا إلى قلعة كامب نو، مؤكدة أن النادي دفع مبلغ 206 ملايين يورو من أجل الثنائي بواقع 120 مليون للنجم الفرنسي و86 للشاب الهولندي.





وتوج البارسا بآخر ألقابه من البطولة الأوروبية عام 2015 بالفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.