تراجع صادرات غاز جازبروم لغير دول الكومنولث 3.1%

قالت شركة الطاقة العملاقة جازبروم اليوم الثلاثاء إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق تراجعت 3.1 بالمئة إلى 144.6 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى سبتمبر.



وقالت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين إن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الفترة ذاتها ارتفع واحدًا بالمئة عنه قبل عام إلى 368 مليار متر مكعب.