انخفاض حاد في حرائق غابات الأمازون خلال سبتمبر

أعلن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل، في بيانات رسمية نشرها اليوم الثلاثاء، الانخفاض الحاد في عدد حرائق غابات الأمازون خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أن حرائق الغابات انخفضت بنسبة 35.5% عن شهر أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 19.925 حريق غابات في سبتمبر.

وفي شهري يوليو وأغسطس الماضيين، احترقت أجزاء من غابات الأمازون- التي تعد (رئة الأرض)- بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عام 2010؛ ما أدى إلى زيادة القلق العالمي بشأن قضية تغير المناخ، ودفع رئيس البرازيل "جايير بولسونارو" إلى إصدار مرسوم رئاسي بحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا؛ لوقف انتشار حرائق الأمازون.