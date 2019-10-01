إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:21 م
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تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني بولايتي نابل والمنستير بتونس من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا، وضبط 33 شخصًا.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و43 عامًا، وكان بحوزتهم مبالغ مالية بالعمليتين المحلية والأجنبية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و43 عامًا، وكان بحوزتهم مبالغ مالية بالعمليتين المحلية والأجنبية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.