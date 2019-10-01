إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني بولايتي نابل والمنستير بتونس من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا، وضبط 33 شخصًا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و43 عامًا، وكان بحوزتهم مبالغ مالية بالعمليتين المحلية والأجنبية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

