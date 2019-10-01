برشلونة يحرم مشجعي ريال مدريد من حضور الكلاسيكو

يستعد ملعب كامب نو لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

برشلونة يصدم ريال مدريد في الكلاسيكو، وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة قد حدد سعر تذاكر مشجعي ريال مدريد في الكلاسيكو، والتي وصلت إلى 193 يورو، ما سيكون من الصعب على مشجعي النادي الملكي دعم الفريق ومؤازرته ضد الغريم التاريخي برشلونة.



وتابعت الصحيفة الإسبانية أن قرار برشلونة يعود إلى رغبة إدارة النادي من تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية خلال المباراة، ومن ناحية أخرى، زيادة الصعوبات أمام جماهير ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، حيث ترى إدارة البلوجرانا أن الكلاسيكو قد يكون العلامة الفارقة في مسيرة كلا الفريقين خلال الدور الأول من الليجا.



قطبي إسبانيا يطمحان لاستعادة الهيبة الأوروبية، وعلى صعيد أخر، يطمح كل من ريال مدريد وبرشلونة لاستعادة هيبتهما أوروبيًا، وذلك عندما يستضيف ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي، بعدما خسر بثلاثية مذلة في الجولة الأولى من دور المجموعات.



ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان بعد غد الأربعاء، على ملعب كامب نو، بعدما ظهر بصورة مذرية ضد بوروسيا دورتموند، في مباراة نجح خلالها البرسا في الهروب من شبح الهزيمة.