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"نداء تونس" يطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:12 م
نبيل القروي
نبيل القروي
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طالب حزب حركة نداء تونس بإطلاق سراح المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي مع بدء محكمة في العاصمة النظر اليوم الثلاثاء في طلب الإفراج عنه.

وقال القيادي والمدير التنفيذي في الحزب خالد شوكات خلال مؤتمر صحفي اليوم إن حزبه يطالب بإطلاق سراح نبيل القروي، الذي سيخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي ضد المرشح المستقل قيس سعيد، حفاظا على نزاهة الانتخابات.

وقال شوكات: "نحن في مناسبة مهمة ونوعية وذات تأثير مباشر على مؤسسات الحكم والمؤسسة الانتخابية".

وبدأت محكمة الاستئناف في العاصمة اليوم النظر في طلب ثالث تقدم به محامو القروي من أجل الإفراج عنه. ورفض قاضي التحقيق سابقا طلب الإفراج بدعوى عدم الاختصاص.

وأوقف الأمن نبيل القروي يوم 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016.

وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحا.

ويغيب القروي أيضا عن الحملة الانتخابية لحزبه "قلب تونس" المشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد السادس من أكتوبر.

وقال خالد شوكات "لا نريد أن يكون هناك طعن في نتائج الانتخابات بطريقة تعيدنا إلى المربع الأول أو تلغيها. هذا هدر للموارد والوقت وضرب للنظام الديمقراطي".

كما أوضح شوكات بأن "وقوف المرشحين على قدم المساواة مسألة مهمة في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

وتواجه أيضا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعا معقدا من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني المقرر يوم 13 أكتوبر المقبل.

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