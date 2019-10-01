رئيس "القضاء الأعلى" يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

هنأ المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، رجال القضاء والنيابة العامة ببداية العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، ومطالبًا بالعمل الجاد لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



صرح بذلك المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، في بيان اليوم الثلاثاء.