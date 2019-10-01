وزير الزراعة السوداني: نسعى للاكتفاء الذاتي من القمح

قال وزير الزراعة السوداني عيسى عثمان شريف، إن بلاده تسعى إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح، لافتًا إلى التوجه لزيادة المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم.

وقال وزير الزراعة السوداني- في تصريح للصحفيين، عقب لقائه اليوم الثلاثاء عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر- إنه تم بحث أولويات موسم الحصاد من حيث التمويل ومتطلبات عمليات الحصاد، والإعداد للموسم الشتوي، وتوفير الأسمدة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الحديث تطرق إلى توفير الوقود، والزيادات المفترض أن تُضخ لدعم المواقع والمشروعات الاستراتيجية والقومية، موضحًا أن اللواء إبراهيم جابر وعد بتذليل كل العقبات لإنجاح الموسم الشتوي، بتقديم الدعم الفني وتوفير الوقود والأسمدة.