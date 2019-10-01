السلطات المغربية تعتقل عنصرين من شبكة للهجرة السرية

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية عنصرين من شبكة للهجرة السرية.

وكانت السلطات الأمنية قد عثرت على 7 جثث لمواطنين مغاربة على شاطئ مدينة المحمدية بعد انقلاب زورق مطاطي كان على متنه 56 مرشحا للهجرة السرية، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

ولفظ البحر صباح أمس الاثنين جثث 5 ضحايا جدد ليرتفع عدد القتلى إلى 12 قتيلا.

وعجلت التحقيقات التي جرت مع ثلاثة من الناجين بتحديد هوية أعضاء الشبكة.. وكيفية تدبيرها لخطط عملية الهجرة.