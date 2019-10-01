السلطات المغربية تعتقل عنصرين من شبكة للهجرة السرية
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:08 م
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اعتقلت السلطات الأمنية المغربية عنصرين من شبكة للهجرة السرية.
وكانت السلطات الأمنية قد عثرت على 7 جثث لمواطنين مغاربة على شاطئ مدينة المحمدية بعد انقلاب زورق مطاطي كان على متنه 56 مرشحا للهجرة السرية، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.
ولفظ البحر صباح أمس الاثنين جثث 5 ضحايا جدد ليرتفع عدد القتلى إلى 12 قتيلا.
وعجلت التحقيقات التي جرت مع ثلاثة من الناجين بتحديد هوية أعضاء الشبكة.. وكيفية تدبيرها لخطط عملية الهجرة.
وكانت السلطات الأمنية قد عثرت على 7 جثث لمواطنين مغاربة على شاطئ مدينة المحمدية بعد انقلاب زورق مطاطي كان على متنه 56 مرشحا للهجرة السرية، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.
ولفظ البحر صباح أمس الاثنين جثث 5 ضحايا جدد ليرتفع عدد القتلى إلى 12 قتيلا.
وعجلت التحقيقات التي جرت مع ثلاثة من الناجين بتحديد هوية أعضاء الشبكة.. وكيفية تدبيرها لخطط عملية الهجرة.