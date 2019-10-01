لبنان تطلق حملة للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة

أعلن مسئولون لبنانيون اليوم عن إطلاق حملة على المستوى الوطني للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية، في ضوء الانعكاسات السلبية التي تخلفها، وتكلفتها البيئية المرتفعة وأضرارها الصحية، مشيرين إلى أن لبنان لديه أعلى نسبة استهلاك للبلاستيك في العالم قياسا بعدد المواطنين.

وقال وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ومسئولي نقابة أصحاب المحال التجارية – إن الحملة تجعل لبنان ينضم إلى 130 دولة في العالم تضطلع بجهود للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستعمال الأكياس البديلة، مشيرا إلى أنه لمس تعاونا وتجاوبا مع الحملة من قبل أصحاب المحال التجارية.

كما أشار إلى أنه اعتبارا من منتصف الشهر الجاري لن تبقى الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية مجانية، وسيتم بيعها مقابل 100 ليرة لبنانية (الدولار يساوي 1500 ليرة).. لافتا إلى أن التكلفة البيئية لمعالجة البلاستيك مرتفعة في لبنان، حيث يتكلف الطن 125 دولارا على الأقل، وأنه يوجد حاليا أكثر من 280 ألف طن بلاستيك.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد إن الوزارة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يستهدف تخفيض استهلاك الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك، مستندة إلى التزام لبنان باتفاقية باريس للمُناخ وخطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تحتم اتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي ذات التكلفة الاقتصادية المرتفعة.

وأشار إلى وجود 153 دولة في العالم قامت بالفعل بفرض ضرائب على استهلاك الأكياس البلاستيكية أو حظرها، لضررها وخطورتها الكبيرة وعدم إمكانية تدويرها أو تحللها بسرعة، وما تسببه من تلويث للمياه والهواء إذا تعرضت للشمس أو تم إحراقها.